不少影像收藏家或電視媒體會保留以前的街景影片，分享到網路上供民眾回憶。南韓一名網友觀看80、90年代生活片段，發現34年前父親開車的身影，有趣的是，坐副駕駛座的女子似乎不是他的母親，此事被分享到論壇，引發網友熱烈討論。

南韓媒體「KBS釜山」在Youtube頻道分享80、90年代影像，供民眾透過歷史畫面了解當時的生活，一名網友先前觀看影片時，發現1990年片段出現他的父親正在開車，隨後他發現不對勁，副駕駛座上還有另外一名女子，但外型看起來不像他的母親。

原PO提到，「我拿影片給爸爸看，他說這是他人生買的第一輛新車，因為爸爸的下巴有點方，所以當我傳給其他親友看時，大家馬上就認出這是我爸」，不過副駕駛座的女性身分依舊成謎，他之後也詢問母親是否在車上，但媽媽說完全沒印象。

此事被分享到南韓論壇，引發網友熱烈討論，有人表示「該不會是劈腿現場吧」、「會不會是爸爸的前女友」，不過也有人提到，副駕駛座上有可能是親朋好友，「當時在那個年代買新車，周圍親友都會想試坐」、「男子開車表現僵硬，副駕駛座的女子坐姿輕鬆，他載的可能是比他年長的女性，例如女上司或岳母」。