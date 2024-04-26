大陸浙江杭州一名女交警近日執勤時，語氣溫柔又不失威嚴，讓不少駕駛直呼戀愛了，路人拍下她的身影PO到網路上，意外引發討論，畫面可見她身穿交警制服，不僅顏值高又認真負責，不少網友稱她是「杭州朴信惠」，女交警得知後也發文表示感謝。
根據《杭州網》報導，浙江杭州一名女交警在西湖邊站崗執勤，認真指揮交通，雖然身穿交警制服，但她外表亮眼且語氣溫柔，仍讓不少駕駛戀愛，將她的身影拍下PO網，還誇她神似韓國女星朴信惠，因而封為「杭州朴信惠」。
正妹交警是現年26歲的李語蔚，任職於景區交警大隊靈隱中隊，從警已有3年的時間，從小生活在杭州西湖，所以對當地的路況很熟悉，大學讀教育類科系，因此比較擅長溝通與傾聽，執勤時會以和藹態度與民眾交談，讓市民感到溫馨。
不少網友表示「我見過她，本來想問路『進你的心裡怎麼走』，但當時沒有勇氣」、「幾年前跑外送時，因為趕時間而闖紅燈，當時好像就是被她和另一名警察攔下來，我還記得她的溝通方式特別溫暖，如今我還記憶猶新」。李語蔚的抖音帳號目前已有18萬粉絲追蹤，她也發文感謝網友關注，表示未來會繼續努力。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。