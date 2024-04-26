工作無奇不有！大陸浙江一名男子在製門工廠當「試踹員」，近日他PO網分享工作內容，一天工時為7.5個小時，主要任務是踹工廠製造出來的新門，檢測門的耐撞品質，月薪人民幣5000元（約新台幣2.2萬），公司還會提供免費午餐。

根據《侃見財經》報導，浙江麗水一名周姓男子分享特殊工作，指他在一間製門工廠當「試踹員」，每天打完上班卡後，第一件事是確認工廠出了幾款新門，主要負責踹門檢測門的品質，還要統計哪些門出現受損、門把是否撞壞、電子貓眼能不能開啟等。

周男表示，他的工作是模擬家庭狀況，例如小孩貪玩踹門、家庭吵架等各種生活場景，他原本從事設計師工作，無奈公司離家太遠而辭職，當時正好看到工廠在招募檢測員，要求條件是年輕有活力，決定應徵嘗試看看，沒想到還蠻適合自己。

周男提到，試踹員月薪人民幣5000元（約新台幣2.2萬），一天工時是7.5個小時，而且周休二日，公司還會提供免費午餐，每天正常上下班，完成分內事情就好，工作上沒人會刁難自己，不過一開始上班時，由於沒有好好熱身，踹門時他還一度拉傷。