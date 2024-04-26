大陸廣西北流市一名村民墾荒時，意外挖到巨型銅鼓，重達300公斤，文物專家得知後到場研究，發現銅鼓鑄有雲雷紋，推測建造年代是漢朝，專家表示，古人鑄造銅鼓的用途有4種，分別是祭祀、樂器、軍事及彰顯地位。

大陸電視節目《國寶檔案》介紹，廣西北流市一名村民上山墾荒時，發現巨大無比的銅鼓，之後放在當地的水埇（音同勇）庵內，文物專家聞訊而來，發現銅鼓鼓面直徑達165公分、高67.5公分，底部雖有部分殘缺，仍重達300公斤，是考古發現最大的古代銅鼓，因而取名為「銅鼓王」，之後收藏於廣西民族博物館。

銅鼓的紋飾鑄造精細，鼓面中心有太陽紋，外圈則是突起的同心圓弦紋，由內到外依序有5道暈圈，暈圈內布滿單線雲紋和菱形雷紋，也就是所謂的「雲雷紋」，雲雷紋是先民模擬雲與雷的圖案，常見於青銅器，銅鼓王的雲雷紋呈現單一螺旋式圖案，與漢代不少紋飾相似，當地曾發現西漢到唐代的採礦煉銅遺址，印證銅鼓王可能造於漢朝。

銅鼓的前身是銅釜，最初被當成炊具使用，古人吃飽喝足後，會翻轉銅釜並敲擊底部，當作音樂一邊載歌載舞，之後銅釜慢慢演變成銅鼓，銅鼓的用途主要分4種，第一是用於祭祀，祭拜神靈和先祖，第二是當作樂器，再來是軍事用途，指揮士兵衝鋒陷陣，最後是地位象徵，目前認為「銅鼓王」的作用是貴族為了彰顯地位。