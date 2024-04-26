國外一名富翁為了證明努力就能賺錢，進行一項大膽的社會實驗，先是清光銀行戶頭裡的存款，讓自己身無分文，挑戰從零開始創業，計畫在1年內賺到100萬美元（約新台幣3200萬），未料剩下2個月的時間，他因家人生病而終止實驗。

根據《每日郵報》報導，麥克（Mike Black）從16歲開始創業，收入高達千萬，2020年7月他清光戶頭的存款，不再續租公寓，打算從零開始，打算在1年內賺到100萬美元（約新台幣3200萬），他說身邊許多朋友在疫情期間失業，變得灰心喪志，為了幫助朋友重建信心，也想證明努力工作就會賺錢，決定重新創業。

麥克起初無家可歸，身上只有一部手機、一件衣服，及一個沒存款的銀行帳戶，第一天他就遇到困難，沒人願意給他水或食物，晚上也找不到地方過夜，所幸遇到一名好心民眾供貨車給他睡，麥克才展開創業生活，透過網路販售別人不要的家具，賺到300美元（約新台幣9648元），搭配投放廣告賺取利潤，幫忙處理買賣方之間的物流問題。

麥克在實驗第5天就賺夠錢買電腦，2周後還租了辦公空間，3個月後生意逐漸穩定，他將自己定位為社群媒體經理，設法吸引客戶，並推出自己的咖啡品牌，可惜實驗到第138天，他的父親被診斷出第4期結腸癌，最終為了照顧家人，他在第10個月終止實驗，此時他已賺了6.4萬美元（約新台幣205萬），麥克提到，雖然最後未達成目標，但影片仍展現出如何透過決心重建生活。