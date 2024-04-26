國外一名「小隻馬」AV女優患先天性侏儒症，身高雖然只有119公分，但她並未因此感到自卑，個性樂觀又活潑，近日她自爆擁有雙陰道，目前只使用左邊，右邊仍保留貞操，她提到，左側陰道已與15人發生關係，右側則是留給未來老公。

根據《每日星報》報導，班克斯（Meg Banks）原本是酒吧服務員，7個月前決定經營成人頻道，她雖然患先天性侏儒症（Dwarfism），身高僅119公分，但性格活潑又樂觀，在鏡頭前勇於表現自己，如今收入登上排行榜第一名，在情色界闖出一片天。

班克斯日前上Podcast節目「Pillow Talk」自爆擁有雙陰道，工作時都是使用左側陰道，目前已和15名男性發生關係，右側仍保持貞操，結婚後要獻給老公，她強調拍攝AV內容偏向「保守」，沒有太多特殊或奇異鏡頭，如今IG擁有65萬粉絲。

班克斯提到，她在因緣際會下經營成人頻道，「當時我去佛州拜訪朋友，我們在房間裡拍抖音，之後前往邁阿密遊玩，那時只是將影片存為草稿，沒想到不小心發了出去，意外引發討論，在數百條評論中，有十幾個人詢問是否有經營成人頻道」。