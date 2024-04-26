大陸福建一名男子花人民幣560萬（約新台幣2517萬）買下一套房產，未料近日查看新房時，發現屋內擺有靈堂，還有一具陌生人的遺體，死者家屬在旁邊哭泣，男子看了瞬間傻眼，才得知房地產開發商與附近拆遷戶談不攏，拆遷戶便放遺體表示抗議。

根據《第一幫幫團》報導，福建福清一名男子阿建（化名）在某一社區，花人民幣560萬（約新台幣2517萬）買下房產，包含別墅、店面及地下停車位，近日前往新屋時，發現還沒裝潢的店面內竟出現靈堂，裡面擺了一具遺體，家屬則在旁邊哭泣。

經過調查後，得知房地產開發商與附近拆遷戶談不攏，拆遷戶阿麗（化名）決定放遺體，她說這是對開發商佔用自家土地的抗議行動，阿建無奈表示，此事讓他留下心理陰影，「我新買的房子，一天都還沒住，他們就搬死人的屍體放在我家，還在旁邊大哭。」

阿麗則堅決表示，這片土地是他們的，才會將丈夫的遺體放在那裡，沒有拿到開發商的賠償。開發商否認侵占土地，指阿麗提出的賠償過高，雙方未達成協議，房產已辦理不動產權證，阿麗的行為涉嫌侵犯業主權益。

阿建希望轉賣房產給阿麗，或是退還給開發商，卻遭到雙方拒絕。當地政府已介入調解，無奈三方意見差距較大，雖已進行多次調解，目前尚無結果。