美國一名48歲婦人不滿19歲少女打扮的太暴露，聲稱少女的裙子短到可以看見屁股蛋和陰毛，竟動手拉扯對方的迷你裙，還打電話報警投訴，未料適得其反，最終婦人被警方判定「性騷擾」而短暫入獄。

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根據《紐約郵報》報導，這起事件發生在本月20日，48歲女子洛倫佐（Ida Ann Lorenzo）前往猶他州聖喬治的一間日式牛排館用餐時，看見一名穿著火辣的19歲少女，因為不滿少女的迷你裙太短，露出了屁股蛋和陰毛，她上前要求對方改善，否則就會打電話給兒童保護機構，隨後更打電話報警，控訴少女穿著太暴露。

據警方透露，洛倫佐聲稱店內有小孩，所以她趁少女不注意時，從背後觸摸對方的臀部，並一把扯下裙子，讓少女感到震驚與「被侵犯」，少女的朋友也立刻出聲制止，要她不要再觸碰少女，但洛倫佐矢口否認，表示只有碰到對方的裙子，並未碰到身體。

少女強調她有穿著內褲，陰毛不可能露出，洛倫佐只是看到她穿露臍短上衣，就揚言「妳還未成年，不可以這樣穿」，但其實少女已經19歲了。雖然雙方對於洛倫佐是否有觸碰到少女身體各執一詞，但警方認為，她去拉扯少女裙子的行為已經構成性騷擾，因此將她關押至看守所，洛倫佐於24日短暫入獄，目前已經出獄。