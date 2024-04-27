馬來西亞一名男子發文抱怨，妻子愛慕虛榮，不但要坐BMW、住獨棟洋房，還喜歡買名牌、帶孩子去遊樂園，且從來不幫忙負擔分毫，全是由男子一個人支出，導致他經常入不敷出，甚至借了高利貸，不過就算處境再糟糕，男子也捨不得和妻子分開，讓網友都傻眼不已。

根據《中國報》報導，馬來西亞一名男子聲稱在私人企業任職經理，妻子則是公務員，兩人育有4子，然而家庭的開銷都是由他負責，妻子從未出過一分一毫，甚至理所當然地認為，男人是一家之主，本來就應該承擔全部的開銷。

男子無奈表示，他雖然知道妻子薪水不高，「但問題是她的品味非常『獨特』，要搭BMW、住獨棟洋房，買車買房的錢全是我出，她一分錢都沒有貢獻過。」妻子還很喜歡帶孩子去需要高消費的遊樂園玩，但錢依然是男子支付，「我不是反對她帶孩子去這些地方或買名牌，但也要看自己的收入量力而為。」

妻子大手筆的花費導致男子每個月都入不敷出，男子透露月薪只有5000令吉（約新台幣3.2萬），花完這些開銷後完全存不到錢，甚至為了滿足妻子的虛榮心借了高利貸，「當高利貸派人來討債時，我只能軟硬兼施要求父親幫我還債，他之前的朝聖基金儲蓄都沒了，全都用來還債了。」

男子坦言，有不少人問他，狀況都已經這麼糟糕了，為什麼還不離開妻子，「一來是為了孩子，二來是我捨不得。」網友看完男子的分享後，都相當傻眼且無言，認為他不應該為了愛情變得如此盲目。