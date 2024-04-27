美國亞利桑那州一名網友近日分享2段影片，一條蛇入侵鵪鶉的巢穴，試圖吃掉18顆尚未孵化的蛋，鵪鶉媽媽發現後，憤怒發出反擊，成功逼退「貪吃蛇」，未料隔天又有一條蛇找上門，讓鵪鶉媽媽精疲力盡，最終沒能守護所有孩子，12顆蛋遭蛇吞下肚。

根據《英國雅虎》報導，亞利桑那州圖森市一處戶外攝影機拍攝到一隻鵪鶉媽媽對抗2條蛇的畫面，並由美國網友「@tresssawtucsonrealtor」分享至TikTok。從畫面中可以看到，4月17日一條蛇闖入了一隻鵪鶉的巢穴，試圖吞下18顆尚未孵化的蛋，鵪鶉媽媽發現後，立刻與蛇展開激戰，勇敢地正面攻擊，順利擊退了這條「貪吃蛇」，保住所有的孩子。

然而隔天又有一條蛇「光顧」，鵪鶉媽媽不再像前一天一樣勇往直前，而是先在四周打轉，觀察蛇的動靜，接著再不斷繞圈，並趁亂用嘴啄蛇的身體，當蛇張嘴反擊時，牠再揮動翅膀閃躲。原PO透露，連續2天有人擅闖巢穴似乎讓鵪鶉媽媽精疲力盡，最終有12顆蛋被第二天來的蛇吃下肚，鵪鶉媽媽並未因此受傷已經是不幸中的大幸。

報導指出，影片中鵪鶉的品種為黑腹翎鶉（Gambel's Quail），根據亞利桑那-索諾拉沙漠博物館（Arizona-Sonora Desert Museum）介紹，比起主動反擊或逃跑，黑腹翎鶉更喜歡保持靜止不動，並依靠偽裝來躲避掠食者。