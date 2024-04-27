現今科技發達，不少人為了節省時間、求方便，會使用外送平台購買三餐。日本近日有網友透過知名外送平台點餐，卻發現放置在門口的餐點旁有一張搭訕紙條，內容寫道「無論是男是女都請聯繫我！」讓這名網友覺得非常可怕、不舒服，並將這段恐怖經歷分享到網路上，引發網友熱烈討論。

日本網友「眠るちゃん」日前透過外送平台點餐，並選擇「無接觸外送」，然而外送員雖然將餐點放在門外就離開，餐點旁卻留下了一張紙條，內容為「你看起來好像是女生，所以我留了紙條，不過男生我也可以接受，如果你是男生也請聯繫我吧！」並將聯絡資訊寫在紙條背面。

這張搭訕紙條讓「眠るちゃん」感到害怕不已，並將這個恐怖經歷分享到社群平台X上，不少網友看了也覺得毛骨悚然，懷疑外送員可能是跟蹤狂，提醒「眠るちゃん」要注意自身安全，最好不要吃那份餐點，並調閱監視器查看外送員是否有詭異行徑，也有人建議她最好向外送平台反映這件事。

台灣也曾發生類似案例，一名女網友2022年在Dcard發文，稱某天點了外送，取餐時卻被外送員關切租屋事宜，事後對方竟還傳簡訊給她，詢問「我能認識妳嗎，方便加Line嗎？我是剛剛外送的。」女網友沒有回覆，對方還不死心打電話過來，讓女網友嚇得立刻掛斷，並封鎖外送員的電話。