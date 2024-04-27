世界上有各式各樣的美食，有些食材廣受全球人歡迎，有些卻只在特定地區流行，尤其是「臭氣沖天」的食物往往會以獨特的方式受到當地人喜愛，比如日本的納豆以及台灣的臭豆腐，日本有學者利用儀器測量，將這些食物的臭味數據化，並排出名次，其中最臭的是瑞典的鹽醃鯡魚，第十名則是台灣的臭豆腐。

根據日本媒體《セカイハブ》報導，日本發酵學家小泉武夫使用測量臭味的儀器「アラバスター（Alabaster）」（以AU為單位），將全球各地食物的臭味數據化，並列出全球最臭食物排行榜。

第一名是瑞典的鹽醃鯡魚（Surströmming），臭味指數為8070AU，有「世界上最臭的食物」、「世界上最臭的罐頭食物」之稱，這是一種將鯡魚鹽醃、發酵後罐裝的食物，它散發臭味最主要的原因，是發酵過程中形成的有機化合物，發酵在低鹽環境中進行，使鯡魚蛋白容易分解，最終產生具有強烈氣味的化合物。

第二名是韓國的洪魚膾（홍어회；發酵鰩魚），臭味指數是6230AU，臭味來源是鰩魚體內的尿素，在發酵過程中分解產生氨氣，不但能使食物保存期限拉長，據稱還有豐富的營養價值；第三名是紐西蘭的美食家罐頭起司（Epicure Cheese），臭味指數1870AU，臭味來源是起司在熟成過程中，菌類分解乳糖，產生的強烈氣體和其他化合物的氣味。

第四到第九名分別為阿拉斯加、格陵蘭島的醃海雀（Kiviak），1370AU；日本的臭魚乾（くさや，新鮮出爐），1267AU；日本的鮒壽司（鮒ずし），486AU；日本的納豆，452AU；日本的臭魚乾（燒烤前），447AU；日本的醃蘿蔔鹹菜（沢庵の古漬け），430AU。

第十名則是台灣街頭小吃臭豆腐，同時還流行於大陸、香港，臭味指數420AU，臭豆腐特殊的氣味來自發酵過程，且根據不同地區，製作的方式也不一樣，但一般是將豆腐浸泡在含有蔬菜、鹽水、酒糟、米糠等的發酵液中製成。