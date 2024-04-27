日本廣島縣的尾道市立美術館除了有多樣的展覽與藝術品外，還有超級吸睛的小黑貓Ken，牠在2017年試圖強闖美術館後爆紅，和警衛的攻防戰成為眾人焦點，近日牠終於突破防線，成功闖進美術館大門，只是沒過多久又被抓了出來，逗趣的畫面在網路上曝光，瞬間引發熱議。

綜合日媒報導，小黑貓Ken是尾道市立美術館附近一間餐廳飼養的店貓，在2017年3月因為試圖闖入美術館的模樣被拍下、在網路上曝光而爆紅，從此警衛和Ken的攻防戰成為美術館另類的焦點，而且有趣的是，大多數時間和Ken正面交鋒的警衛都是馬屋原先生。

本月18日，Ken又來到美術館門前，但這次牠沒有衝動硬闖，而是躺在自動門前休息，馬屋原先生看到Ken可愛的模樣，忍不住放鬆警惕，蹲下身、伸出手撫摸牠的身體，未料Ken竟乘機撲向馬屋原先生的腳攻擊，隨後迅速闖入美術館大門。

雖然Ken最後還是被逮住，但這也是牠7年以來首次「突破防線」，美術館工作人員在一旁將全程紀錄下來，並笑說「如此激烈的攻防戰真的很罕見。」由於最近正值櫻花季，遊客變多，Ken只要來到美術館就會被趕回家，工作人員推測，牠可能是不滿和馬屋原先生相處的時間被打擾了，才會選擇闖入美術館。