逆轉食物鏈？網路上最近瘋傳一段蟾蜍吃蛇的影片，只見小蛇的下半身已被蟾蜍吞下，只剩下上半身還在外掙扎、蠕動，小蛇似乎非常痛苦，不時會張嘴「無聲吶喊」，讓網友看了都十分不捨，同時也為這罕見的捕食畫面感到驚奇不已。

近日網路上瘋傳一段影片，只見畫面中一隻蟾蜍正在吞食小蛇，小蛇的下半身已經完全被吞下肚，只剩上半身還露在外面，畫面看起來十分詭異，儘管早就在劫難逃，小蛇仍不斷掙扎，扭動著上半身，還不斷張嘴「無聲吶喊」，模樣看起來痛苦不已，而蟾蜍為了讓小蛇乖一點，還伸出前爪拍了牠一下。

雖然不清楚影片的起源與拍攝地點，但網友們看完都非常心疼小蛇的遭遇，紛紛留言，「有點可怕，因為蛇沒有聲帶，所以牠就算承受再大的痛苦，也都只能保持沉默」、「世界上有什麼事會比『被活生生地吃掉，且下半身在慢慢被消化』還要可怕？」、「食物鏈被反轉了」、「我晚上要做惡夢了」、「我第一次知道蟾蜍也會吃蛇」。

蟾蜍雖然也會捕食體型較小的動物，但主要還是以昆蟲、海藻為食，因此也有網友認為，影片中的獵食者應該是「美洲牛蛙」，牠是一種相當凶猛的動物，在台灣有「蛙界暴龍」的稱號，平時以無脊椎動物、小魚和其他小蛙為食，有時也會吃水鳥的幼雛，體型較大的牛蛙還會捕食蛇、鼠、龜等生物。