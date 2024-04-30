智利一名男子靠一台金屬探測器，花了7天的時間，在海灘、公園等地一共撿到20萬到25萬智利披索（約新台幣6895到8618元）的硬幣，並在分類過後，將這些錢帶到購物中心，替女兒買了一台新的電視，引發網友熱議。

綜合外媒報導，智利一名男子阿爾瓦雷斯（Luis Alvarez）是一名尋寶愛好者，日前他女兒的電視壞了，打算買一台新的，阿爾瓦雷斯突發奇想，決定用金屬探測器在公園、海灘等地收集硬幣，在學會辨識金屬探測器的聲音後，他花了7天時間，成功收集到20萬到25萬智利披索。

阿爾瓦雷斯記錄全過程並分享到TikTok，在其中一段影片可以看到，阿爾瓦雷斯將撿來的硬幣一一分類，並帶著這些錢到購物中心購買新的電視，費了一番功夫才找到願意接受硬幣的店家，店員清點完畢，確認金額正確後，他便帶著新電視離開，同時興奮表示，「你不會相信我們用硬幣買了一台電視。」

影片曝光後引發網友熱議，大家紛紛留言，「店員也太有耐心了吧」、「你就不能先去銀行換成鈔票再去買電視嗎？」、「以後店家除了點鈔機還要準備『點幣機』了」、「把錢存進卡裡再去消費，就不用浪費你和店員的時間了」、「你為店員創造了一個有趣的上班時間，他們看起來很開心」。