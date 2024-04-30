美國一名登山客日前在山區撿到一隻幼貓，牠的身邊沒有母貓，擔心可能遭遺棄，趕緊送往動物收容所，收容所所長驚覺不對勁，發現牠不是普通貓咪，而是野生貓科動物「山貓」，推測牠的母親可能出意外，導致牠在外流浪。

根據《The Dodo》報導，登山客在山上發現一隻流浪小貓，擔心牠在野外難以生存，送往動物收容所「Sierra Pacific Furbabies」，收容所所長魯普（David Loop）收到貓咪後，馬上就察覺不對勁，表示小貓其實是中型猛獸「山貓（bobcat）」，由於山貓幼崽的花紋與虎斑貓寶寶相似，因而被登山客誤會。

魯普提到，山貓幼崽和小貓外型類似，但兩種動物的需求大不同，「小貓需要溫暖的家，山貓則是必須回歸山林」，隨後聯繫專家協助，野生動物救援團體「Pond Digger Ranch Wildlife Rehabilitation」負責人特里普利特（Leslie Triplett）接下任務，表示小山貓僅5周大，不可能單獨離開巢穴，牠的媽媽可能出意外了。

特里普利特提到，所幸被登山客及時發現，小山貓才沒有出事，也慶幸魯普反應迅速，山貓寶寶目前還未熟悉人類，只要等牠再長大一點，就能放回野外生活，不過在此之前，小貓會被轉移到相關機構，讓牠能夠與同類相處，並學習求生知識，以利未來順利返回山林。