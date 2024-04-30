大陸和其他國家的科學家2019年在山東萊陽進行國際聯合野外科學考察，意外看見了長相怪異的石頭，仔細觀察後發現是一窩變形的恐龍蛋，並將其命名為「變形蛋」，近日公開最新研究成果，研究人員推測，這窩蛋可能是來自晚白堊紀（距今約1億到6550萬年前）中期鴨嘴龍的蛋。

根據《新華社》報導，大陸中國地質大學生物地質與環境地質國家重點實驗室研究人員2019年在山東萊陽發現一窩恐龍蛋化石，隨後與萊陽白堊紀國家地質公園的工作人員合作進行搶救性挖掘，過程中觀察到恐龍蛋有變形現象，這在已知的恐龍蛋化石紀錄中相當罕見。

研究人員近日在《白堊紀研究》刊登恐龍蛋研究的最新成果，確認當初在萊陽發現的一窩恐龍蛋為全新的蛋種，並將其命名為「變形蛋」；研究人員從變形蛋的徑切面觀察，發現內部發育大量錐形蛋殼單元組合，中間發育柱狀蛋殼單元和小孔，最外層則形成灌木狀微結構，研究人員推測，變形蛋可能是鴨嘴龍的蛋，而這一次發現的蛋可以追溯至晚白堊紀中期。

報導指出，各國科學家已經在萊陽勘測出數十個化石出露點，發掘、採集了恐龍化石5大類9屬12種、恐龍蛋化石5顆6屬13種、昆蟲化石72屬300多種；而本次新蛋種的發現，不但豐富了萊陽恐龍蛋種屬，也為研究白堊紀時期的物種進化提供了更詳細的依據。