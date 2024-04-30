美國一名人夫發現，妻子經常在睡夢中做出奇怪舉動，包含發出呻吟聲、罵髒話，甚至還會一邊自慰一邊喊男同事的名字，讓他懷疑妻子是否外遇，就醫檢查後才發現，原來妻子患上一種名為「睡眠性交症」的睡眠障礙。

根據《CNN》報導，美國一名人夫透露，他的妻子大約每個月會有2天的晚上，在睡夢中發出呻吟聲，並說出一些清醒時從不會說的髒話，偶爾還會撫摸他的身體，進而發生性行為，隔天早上卻抱怨丈夫強迫她，更奇怪的是，妻子還會在自慰時呼喊其他男人的名字，其中包含了她的男同事，這讓丈夫無法接受，懷疑妻子是否出軌。

不過妻子多年來始終否認她有做過這些行為，直到某天9歲的兒子對她說，在睡夢中聽見媽媽發出很大的呻吟聲，她才終於驚覺不對勁，到醫院尋求協助，發現她患有一種名為「睡眠性交症（Sexsomnia）」的症狀。

美國明尼蘇達大學（University of Minnesota）精神病理學家申克（Carlos Schenck）解釋，睡眠性交症是一種睡眠異常，經常發生在深層睡眠期間，腦袋雖然處於深度睡眠狀態，身體卻被啟動了，這種狀況其實非常危險，而且真正讓患者感到不安的是，他們對發生的一切毫無記憶，只能透過另一半和家人得知，「所以他們經常感到尷尬、羞恥，內心充滿歉意又十分痛苦。」

申克表示，目前無法確定引發睡眠性交症的原因，但可能包含遺傳因素，睡眠中止症也可能是誘因之一，有時配合治療癲癇或身心科的藥物能緩解症狀，但對於某些人來說並沒用，比如上述案例的妻子，吃藥後並未獲得改善，但當她辭去高壓工作，可以安穩地睡足6、7小時，睡眠性交症就沒有再復發過。