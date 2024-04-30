大陸南京市棲霞區一間廢棄廠房進行圍牆拆除作業，清理出大量明朝南京的城牆磚，多達2萬多塊，是近幾年發現數量最多的一次，城磚長40公分、寬20公分、厚10公分，上面銘文清晰可見，記載製磚工匠、監製等人的姓名，之後城磚將用於展覽與研究。

根據《澎湃新聞》報導，棲霞區燕子磯街道文化站原站長董躍明7年前發現，當地一間電瓷廠的圍牆用明城磚砌成，長度約300公尺，高約4公尺，趕緊聯繫南京城牆保護管理中心，雙方持續關注電瓷廠的動向，如今電瓷廠已遷走，相關單位拆除廢棄廠房的圍牆，清理出明朝南京城牆磚。

南京城牆保護管理中心學術研究部副主任趙夢薇指出，明城磚上面有銘文，記錄磚石來自哪裡，監製、製磚工匠、燒製窖工是哪些人，例如此次發現一塊城磚上寫「瑞州府提調官通判程益司吏艾成新昌縣提調官主簿崔仲鬱司吏胡平實」，可知這塊是明初瑞州府新昌本縣燒造的城磚，監督製造的官員有通判程益和司吏艾成等。

電瓷廠一名王姓員工提到，南京城牆在50年代遭大規模拆除，電瓷廠從當地中央門一帶運回城磚，之後用於建造廠區的建築。趙夢薇對此表示，受到自然、歷史等因素，大量南京城牆流散在外，為了加強南京城牆修繕保護，2016年11月展開守護城牆的工作，截至目前已回收50多萬塊城牆，未來用於南京城牆維修、研究、展覽等。