美國一名3歲女童一直堅稱房間裡有怪物，父母起初不以為意，直到發現閣樓裡闖入蜜蜂，請養蜂人來檢查後，才發現女兒房間的牆壁後竟隱藏著一個巨大的蜂巢，養蜂人花了幾天的時間，順利抓走超過5萬隻蜜蜂，他還忍不住感嘆，這是他從業40年看過最巨大的蜂巢。

綜合外媒報導，美國女子艾希莉（Ashley Massis Class）一家五口住在北卡羅來納州夏洛特的一處農舍，前陣子3歲女兒塞勒（Saylor Class）突然抱怨房間裡有怪物，但當時艾希莉才剛給女兒看完皮克斯電影《怪獸電力公司》，認為她只是受到內容影響，所以沒有太過在意，只是給了她一瓶水，謊稱是「怪物噴霧劑」，讓她可以在晚上驅逐出沒的怪物。

不過狀況持續了幾個月，女兒始終堅稱房間有怪物，甚至出現夜驚，要到父母房間才能安然入睡。不久前，艾希莉注意到幾隻蜜蜂進入住家閣樓，懷疑女兒可能是聽到來自天花板附近的嗡嗡聲，於是聯絡養蜂人幫忙處理，但每個養蜂人來檢查完後，都告訴她閣樓沒有蜜蜂，直到其中一人觀察到，蜜蜂其實進入了地板裡。

養蜂人帶來熱像儀，到女兒的房間拍攝，當看到畫面中一整面牆都呈現橘紅色時，艾希莉嚇呆了，「我還以為那是一具屍體。」養蜂人判斷牆後隱藏著蜂巢，隨後拿槌子敲打牆壁，一大群蜜蜂瞬間爭先恐後地從破洞中湧出，牆壁上甚至還滲出蜂蜜。

養蜂人直言，這是他從業40年看過最巨大的蜂巢，且花了好幾天的時間，抓走超過5萬隻蜜蜂，清出重達100磅（約45公斤）的蜂巢，連同蜂后一起送回蜜蜂保護區，除此之外，還有不少蜜蜂死在女兒的房間裡，艾希莉和丈夫每天都能清掃出成千上萬的蜜蜂屍體。

養蜂人推測，這些蜜蜂已經在牆後生活至少8個月，艾希莉則透露，蜜蜂和蜂蜜損壞了房子的電線，後續要重新裝潢、重裝電線等，估計損失約2萬美元（約新台幣65.2萬），但萬幸的是，女兒害怕的「怪物」已經消失了，她知道後開心不已，還稱養蜂人為「怪物獵人」。