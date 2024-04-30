日本北海道一名駕駛行駛於林間道路，樹林裡突然衝出一隻棕熊，看到卡車後相當憤怒，不斷衝撞車子，導致車身震動，雨刷直接被彈開，擋風玻璃出現裂痕，駕駛急踩油門逃離現場，棕熊一度緊追在後，恐怖畫面曝光後引發討論。

根據《日本經濟新聞》報導，事發於本月28日下午1點左右，一名50歲駕駛開著採摘野菜的輕型卡車，行駛於北海道根室市的林道，開了1公里後發現，左側出現一隻小棕熊，似乎被嚇到趕緊逃走，緊接著出現一隻成年棕熊，駕駛連忙停下來讓路。

成年棕熊疑似認為卡車具危險性，為了保護孩子展開攻擊，兩度衝撞卡車，導致車身不斷晃動，雨刷直接被彈開，擋風玻璃出現裂痕，駕駛嚇得踩油門逃離，棕熊起初還持續追趕，最後才放棄，所幸駕駛並沒有受傷，嚇得趕緊到警局求助。

警察重返現場察看，並未發現熊的蹤跡，而駕駛的卡車被撞到車頭凹陷，擋風玻璃破裂，事後將驚險過程分享到網路，不少網友直呼太恐怖。據報導稱，北海道頻傳有熊出沒，25日名寄市一名男子也遭野熊攻擊，當時他果斷使出空手道，才順利逃過一劫。