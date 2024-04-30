泰國一名女屋主發現排水管堵住了，於是打開排水溝查看，意外發現裡面竟有一條長約4公尺的巨蟒，牠似乎剛吞下一隻寵物貓，腹部異常腫脹，導致牠卡在排水管裡動彈不得，最後居民們請來當局的捕蛇人，花了1小時才順利解救巨蟒，並將牠放生回大自然。

根據《Khaosod》報導，泰國一名女屋主蘇南塔被告知家裡沒有水了，以為是排水管堵塞造成，於是拜託鄰居幫忙打開排水溝的蓋子查看，未料裡面竟藏有一條4公尺的巨蟒，讓眾人都嚇一大跳。

蘇南塔擔心巨蟒在排水管內卡住太久會受傷甚至死亡，於是打電話通報相關單位，專業的捕蛇人員很快就抵達現場，利用工具將排水管附近的水泥打掉，使洞口更寬敞，附近居民也加入捕蛇行列，幫忙拉住牠的身體，最終耗費1個小時，才順利將蟒蛇從排水管中救出。

眾人觀察到蟒蛇的肚子大且腫脹，推測牠可能剛吞下鄰居家的貓，因為「吃太飽」了，才會在打算悄悄溜走時，尷尬地卡在排水管中，所幸巨蟒並未因此受傷，之後牠被安置在麻布袋內，並放生回大自然。

由於蛇在泰國象徵財運、好運，甚至有人會在蛇出沒的附近尋找數字，拿去購買樂透彩券，蘇南塔也十分相信這條蟒蛇能為她帶來好運，打算之後用附近的門牌號碼買彩券，希望能中大獎。