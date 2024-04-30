大陸河南平頂山一名女子幼時遭遺棄，長大後仍想找到親生父母，日前透過網路直播尋親，果真被生父認出來，之後前往醫院做親子鑑定，確認兩人有血緣關係，她將這件事情分享到網路，但多數人無法認同，表示「父親現在相認是想養老嗎？」

根據《都市報》報導，32歲李怡珠居住在河南平頂山，從小遭到棄養，她非但沒憎恨親生父母，甚至還想尋親，日前透過網路直播分享自己的故事，未料一名中年男子留言回覆，表示他就是李怡珠的生父，李怡珠起初還不相信，以為對方在開玩笑。

李怡珠表示，「他說出我的出生年月日，還有我的手特徵跟殘疾外表等，全都有對上，後來我們去驗血，比對DNA成功」，進一步得知當年被拋棄的原因，母親懷她8個月時與丈夫吵架，氣得離家出走，沒多久就分娩了。

親生母親當時靠撿回收過活，根本沒辦法撫養女兒，因此將孩子放在路邊，希望能遇到好心人，父親事後得知女兒不見，感到非常愧疚，近幾年不斷尋找孩子的下落，生父近日還傳訊息給李怡珠，表示「閨女，等著爸爸接你回家吧。」

貼文曝光後，不少網友無法認同，表示「我還以為拐賣，結果是棄養，尊重但不理解」、「真相很難說，原PO手部有殘疾，當初也可能是父母不想照顧，所以選擇棄養，如今看她有收入了才認親」、「說好聽放在路邊等好心人撿，其實就是放棄孩子的生命」。