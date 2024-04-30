美國德州一名70歲老翁厭倦單身生活，決定每周花400美元（約新台幣1.3萬），在大型看板刊登「徵友廣告」，希望能早點找到女朋友，看板上還列出他的擇偶條件，目前他收到400通意願者來電，還有將近50封電子郵件。

根據《紐約郵報》報導，70歲吉爾伯第（Al Gilberti）在德州斯威特沃特刊登徵友廣告，每周花費400美元（約新台幣1.3萬），上面除了有他的照片外，還列出擇偶條件，女方要有結婚意願、喜歡唱卡拉OK，廣告刊出2周左右，他已收到400通電話、40至50封電子郵件。

吉爾伯第受訪提到，目前多數來電者都是希望能得到他的錢，但他並未因此感到氣餒，相信很快就能找到「真命天女」，伴侶除了想結婚外，還須具備忠誠、誠實和真摯3項特質，只要找到合適的人，無論對方住在美國哪一州，甚至不介意搬到英國找真愛。

吉爾伯第表示，他擁有退休收入，身體非常硬朗，從外型看不出他的年紀，而且思想開放，不像普通老人想法古板，個性善於傾聽，希望未來伴侶身材苗條，至於長相並不在意，從2015年單身至今，他不希望再孤單一人，而刊登廣告不只想徵友，也希望為自己創造一點名聲。