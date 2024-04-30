大陸四川峨嵋山景區的猴子攻擊事件頻傳，近日一段影片在網路上瘋傳，一名大媽趁猴子從眼前經過時，伸出「鹹豬手」偷摸屁股，導致猴子回過頭憤怒反擊，未料無辜牽連到一旁的男子，慘變「替罪羊」，遭猴子抱頭猛咬。

根據陸媒報導，四川一名網友到樂山市的峨嵋山景區旅遊，意外拍下了猴子攻擊人的瞬間，從畫面中可以看到，一隻猴子在圍欄上行走，一旁的女遊客突然伸出「鹹豬手」，觸碰了猴子的屁股，猴子當場暴怒，轉頭就是一頓猛咬。

然而猴子找錯報仇對象，女子旁邊的男子慘變「替罪羊」，被猴子抱住頭部時還沒反應過來，急忙向後閃躲，所幸猴子並未攻擊太久，在原地觀察了幾秒又轉身離開，而男子和女子似乎認識，男子被咬後氣憤地打了一下女子，臉上全是不滿。

影片曝光後，在網路上掀起熱議，不少人都十分同情男子的遭遇，紛紛留言，「這大爺也太慘了，這看起來就痛啊」、「這種被動物咬的還要打狂犬疫苗，很麻煩的」、「爺爺好可憐」、「一直不理解近距離圍觀這種野猴有什麼意思，還會襲擊人」、「大媽都多大年紀了，還不知道什麼可以摸，什麼不能摸嗎？」。

對此峨嵋山多個部門皆指出，近日沒有遊客反映被猴子咬的狀況，且根據影片畫面，雖然不能確定發生時間，但可以肯定不是近期拍的，「這幾天山上有雪，猴子沒有出來。」不過按照往常的處理，若有遊客被猴子咬傷，都會被帶去打疫苗。