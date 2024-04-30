北宋的包青天公正清廉，面如黑炭、額上有月牙的外在形象深植人心，但其實他的外貌和大眾想像的差距很大！清人記載，包青天在畫像、雕像中皆是眉清目秀、白臉長鬚，直到明代才開始出現「黑面」的形象。

根據《國家人文歷史》報導，宋代正史和筆記小說均未描述包青天的長相，但從他曾擔任契丹正旦使、出使遼朝來看，包青天的長相絕非後世描寫得那麼奇怪，因為宋代對於外交使節的要求不只有才，還要有貌，必須才貌雙全才能擔任。

清人記載，無論是包青天後裔珍藏的畫像，或包公祠裡的雕像，他的形象皆是面目清秀、白臉長鬚，廬州知府張祥雲參拜包公像時曾感慨，包青天的肖像滿天下，皆是棱角峭厲，讓人心生懼意、不敢仰視，實際參拜包青天的遺像，卻發現和外界所描繪的模樣有極大的差距，甚至「和藹溢於眉睫」；另外，從北京故宮南薰殿舊藏的包拯像中，也能感受到白臉包公的慈眉善目。

包青天為何會被越描越黑？其實宋元話本、雜劇中，很少有對包青天外貌的描述，直到明代的《包龍圖公案詞話》、《百家公案》才出現如此強烈的反差，有人認為這與「閻王包老」、「鐵面」的稱呼相關；最晚在明初，閻王被賦予「黑臉」的藝術形象，民間認為黑臉具有異於常人的權威和震懾力，老百姓信仰的財神趙公明在元代的形象就是黑臉，讓人一看見就心生畏懼。

並且在明代無論是通俗或神魔小說，都喜歡以人物面貌、膚色來突出角色的不尋常，例如道教神祇鍾馗，就是面黑的捉鬼英雄，雖然長得凶神惡煞，卻因捉鬼打怪和禳災除魅成為百姓心中保護神；明代的創作者想將剛毅耿介的包青天，打造成鏟奸除惡、公正廉明的清官和能出入陰陽兩界、降妖伏魔的神人，所以把鍾馗的部分特質轉移到他身上也不無可能。