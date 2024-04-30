玻璃不僅美觀耐用，而且價格親民，成為現代常見材料，不過在古代曾是昂貴材料之一，專屬於王公貴族，最早玻璃出現在春秋末年，也就是出土於楚墓的越王勾踐劍，目前學術界認為，古代玻璃燒製技藝可能由原始瓷釉技術演化而來。

根據大陸節目《科普中國》介紹，古代玻璃專屬王權貴族，因為燒製玻璃器物並不容易，玻璃的主原料是石英砂，熔點高約1750°C，以古代工藝很難達到，因此會加入純鹼、草木灰等助燃劑，降低熔製的溫度，此外受限於工藝技術，一開始生產出來的玻璃呈現半透，看起來像玉器，起初主要用於代替玉石製作仿玉禮器。

西周前後期墓地，都發現過大量人工合成的半透明珠管，珠管並非現代所謂的玻璃，而是被燒結的石英砂結構，古代最早玻璃出現在春秋末年，也就是從湖北江陵望山楚墓出土的「越王勾踐劍」，劍格兩面鑲嵌玻璃，出土時只剩2塊，呈現半透明淺藍色，內含較多小氣泡，經科學檢測，上面的玻璃成分為鉀鈣矽酸鹽（K2O-CaO-SiO2）。

越王勾踐劍的玻璃成分，與原始瓷燒製時因溫度過高，而留下透明釉成分類似，佐證玻璃燒製技藝可能由原始瓷釉技術演化而來，到了漢代，玻璃製造業技巧成熟，魏晉南北朝還有大量國外的鈉鈣玻璃傳入，隋朝玻璃器壁變薄、光澤度高，說明當時玻璃吹製技術開始發展，古代工匠吸取國外經驗，對玻璃進行改良，也是東西文化交流的例證。