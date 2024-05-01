印度一名男子喪妻後，仍和岳父、岳母同住，未料相處一段時間，他和岳母產生感情，發展出不倫戀，兩人被岳父抓包後，男子竟還厚臉皮地當眾向岳母告白，最終岳父態度軟化，同意兩人在一起，還幫忙舉辦婚禮，消息在網路上曝光後引發熱烈討論。

根據《The Indian Express》報導，這起荒謬事件發生在印度比哈爾邦班卡縣一處村莊，男子亞達夫（Sikandar Yadav）在喪妻之後，一直和55歲岳父達爾夫（Dileshwar Darve）、45歲岳母德維（Geeta Devi）住在一起，未料同住過程中，亞達夫和岳母的感情越來越好，最終發展成不倫戀情。

達爾夫懷疑妻子和女婿之間的關係，於是展開調查，並當著村委會和村民們的面前揭露了這段不倫婚外情，未料亞達夫竟順勢向德維告白，且不知出於什麼原因，達爾夫對妻子和女婿的態度軟化，竟同意讓兩人在一起，甚至還幫忙安排、舉辦婚禮。

從網路流傳的影片可以看到，亞達夫在德維的額頭點上朱砂，圍觀的村民們都開心地鼓掌、歡呼。網友們看到影片感到不可置信，紛紛留言，「可恥！為社會樹立了壞的榜樣」、「岳父是這個事件的受益者，一下把妻子和女婿從身邊踢走了，他現在肯定在某個地方一個人快活」、「不懂旁邊的人在歡呼什麼」。