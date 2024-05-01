美國一名母親帶女兒到動物園慶祝生日，未料目睹棕熊獵殺鴨子一家6口的血腥畫面，讓展區外的孩子們都嚇到發出尖叫聲，不過他們並未感到恐懼，反而為了保護鴨子的安全，不斷拍打玻璃，試圖引開棕熊的注意力。

根據《每日郵報》報導，美國網友蕾切爾（Rachelle）4月23日帶女兒到位於西雅圖的木地公園動物園（Woodland Park Zoo）慶祝生日，逛到棕熊展區時，意外目睹血腥畫面。從蕾切爾拍攝的影片可以看到，棕熊起初在水池邊耐心地觀察鴨媽媽和5隻小鴨，隨後跳進池塘內、撲向鴨群，將小鴨一隻隻抓進嘴裡撕咬，吃完後再去追趕鴨媽媽。

一旁的孩子們見狀，立刻嚇到發出尖叫聲，隨後為了保護鴨子們的安全，不斷拍打玻璃，試圖引開棕熊的注意，但沒有任何效果；儘管如此，孩子們似乎沒有太過恐懼，蕾切爾也在TikTok表示，「野生動物只是在做牠們平常就會做的事，孩子們沒有受到任何創傷。」

報導指出，影片中的棕熊名為杜松子（Juniper），目前2歲，原本是一名孤兒，被發現在阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）一處空軍基地附近徘徊，牠的母親至今下落不明，由於當時杜松子體重僅89磅（約40公斤），且年紀太小，無法獨自在野外生存，於是在2022年7月被送到木地公園動物園照顧，如今成長茁壯。