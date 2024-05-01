菲律賓正在經歷極端高溫，一半以上的地區都面臨乾旱，新怡詩夏省因為連日未下雨，導致一座水壩乾涸，完全露出了一座淹沒在底下、有300年歷史的古城，管理水壩的工作人員也稱，這是有史以來露出時間最長的一次。

The old sunken town is considered a cultural heritage zone. https://t.co/UMBttM5mrg — Rappler (@rapplerdotcom) April 27, 2024

綜合外媒報導，因為持續高溫乾旱，菲律賓新怡詩夏省的一處水壩乾涸，導致歷史古城潘塔邦安鎮（Pantabangan Town）露出水面，該座古城自1970年代，水壩建成後就被淹沒在水下，雖然過去只要水位極低，古城都會露出，但往往只能看見老教堂屋頂上的十字架，國家水利機構工程師帕拉丁（Marlon Paladin）也說，這是大壩建成以來，古城露出時間最久的一次。

古城的遺跡包含一座建於19世紀的教堂、一座古老的公共墓地，還有一尊菲律賓革命家黎剎（Jose Rizal）的雕像；目前當地政府開放遊客付費搭船前往遺跡參觀，一次限時40分鐘，同時政府也呼籲不要在遺跡中亂扔垃圾、攜帶食物進入、亂撿建築物碎片或搭築營地。

報導指出，菲律賓以及東南亞、南亞大多數地區正遭受極端氣溫影響，導致部分國家的學校停課，並發布緊急健康警告，比如菲律賓的公立學校，要求數百萬名學生待在家中；緬甸4月最高溫為48度，部分城鎮被列入全球最炎熱地區的名單內；泰國自今年1月到4月17日為止，已經有30人因為中暑身亡。