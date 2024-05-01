明朝長篇小說《西遊記》講述唐僧與徒弟孫悟空、沙悟淨、豬八戒前往西天取經的故事，主要角色家喻戶曉，尤其孫悟空被不少國家改編成動畫、影視作品，可以見得他的高人氣。央視紀錄片指出，其實最早的孫悟空形象出現在敦煌石窟的壁畫上，比大家熟悉的《西遊記》還要早至少300多年。

央視紀錄片《大敦煌》介紹，榆林窟位於甘肅省瓜州縣的榆林河峽谷中，是敦煌石窟的重要組成部分，因為洞窟內藝術風格與敦煌市的莫高窟一脈相承，又被稱為莫高窟的姊妹窟。

榆林窟第3窟主室西壁的南側有一幅名為《普賢變》的壁畫，壁畫左側的崖岸上，有一位雙手合十正在禮拜菩薩的僧人，身後還跟隨一名樣貌像是猴子的弟子，他雙目又大又圓，抬起頭、露出牙齒，雙手也跟著僧人合十禮拜，一旁的馬則背著一大包經書，這個壁畫名為《唐僧取經圖》，畫中的「猴臉人」就是護送唐僧到西天取經的孫悟空。

除此之外，在榆林窟第2窟西壁的《水月觀音圖》，以及瓜州境內的東千佛洞也都有出現相同的形象，而這些壁畫都繪製於西夏時期，約為西元11至13世紀，因此壁畫中的「猴臉人」比《西遊記》中的孫悟空至少早了300多年。

但為何最早的孫悟空形象會出現在敦煌的洞窟中呢？有些專家認為，或許是佛教東傳的過程中，印度教神話中的神猴哈努曼也慢慢傳播過來，經過一代代藝術家的想像與加工，神猴哈努曼最終變成《西遊記》中的孫悟空。