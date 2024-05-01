辛巴威一處村莊驚傳有恐怖的「殺人鱷」出沒，牠不但奪走21條人命，還有一個特殊癖好，只喜歡食用男子的下體，其他身體部位碰都不碰，加上當局始終抓不到這隻「殺人鱷」，讓村民們人心惶惶，相信牠可能擁有超自然力量，而感到害怕不已。

根據辛巴威媒體報導，辛巴威卡里巴一處村莊加奇加奇（Gache Gache）的村民聲稱，當地有一隻恐怖的「殺人鱷」，被村民命名為「Macheni」，牠曾奪走21條人命，大多數都是漁民，且詭異的是，這些受害者都只有私密處被吃掉，其他身體部位則完好無損，因此村民堅信牠的身上有超自然力量。

辛巴威公園與野生動物管理局（Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority）發言人法拉沃（Tinashe Farawo）受訪指出，村民們認為都是由同一隻鱷魚所為，是因為這些鱷魚攻擊事件大多發生在同一區域，但這個說法並未得到證實，該區域鱷魚攻擊事件頻傳，更可能的原因，是這裡魚獲量佳，所以不少人過來非法捕魚，而鱷魚也傾向待在魚較多的地方，才會導致雙方發生衝突。

法拉沃也說，在2020到2023年間，當局已經消滅該地區7隻以上的鱷魚，但村民堅信「Macheni」仍然活著，還有村民認為，當局抓不到「Macheni」就是因為牠身上的超自然力量；但法拉沃表示，非法捕魚者通常會選擇夜間行動，如果意外發生，也大多會延遲報告襲擊事件，導致後續行動變得困難，因此呼籲村民們合作，幫忙識別鱷魚，「一旦確定鱷魚的身分，我們就會消滅牠。」