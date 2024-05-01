英國一名女屋主發現，有一隻毛絨絨的詭異生物在住家附近徘徊，甚至闖進廚房，讓她感到困擾不已，於是打電話尋求動物救援中心幫忙，志工起初預設的動物是松鼠或狐狸，未料竟看見一隻南美絨猴，讓他們大吃一驚。

根據《每日郵報》報導，英格蘭伍爾弗漢普頓（Wolverhampton）一名女屋主日前發現一隻「長著濃密尾巴的奇怪野生動物」在住家附近跳躍，讓她感到非常困擾，於是打電話向動物救援組織「Wings and Paws」求助，志工起初以為會看到松鼠或狐狸等常見的動物，未料抵達現場看到的卻是一隻南美絨猴（South American Marmoset Monkey）跳上廚房櫥櫃的畫面，讓志工大吃一驚。

隨後志工將絨猴引誘到籠子裡，將牠帶回救援中心照顧，並替牠取名為「馬塞爾（Marcel）」。志工潔瑪（Gemma Warner）表示，馬塞爾當時又瘦又餓，「但牠非常聰明，知道要找到人類。」過了2周後，馬塞爾已經恢復健康和活力，志工推測牠可能曾是某人的寵物，但始終找不到飼主，救援中心不希望牠再成為某人的寵物，目前已經開始替馬塞爾物色「新家」，聯絡世界各地的猴子收容機構或動物園。

報導指出，南美絨猴主要分布在南美洲的熱帶雨林，在中美洲也有少量分布，平時以樹汁、樹膠為食，偶爾也會吃樹葉、水果、種子，以及昆蟲、蝸牛、蜥蜴、青蛙和幼鳥等；在英國，皇家防止虐待動物協會（RSPCA）建議不要飼養南美絨猴，即便是合法的，但英國與南美絨猴棲息地的氣候、環境差距太大。