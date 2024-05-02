大自然的世界充滿驚奇！日前一群國外遊客到南非的野生動物園觀光，當他們停在路邊觀察動物時，有一對獅子跳上吉普車，不顧底下那麼多雙眼睛在看，突然開始交配，身處「搖滾區」的遊客們都感到震驚不已，急忙拿出手機拍攝難得一見的場景。

根據《每日郵報》報導，國外一群遊客搭乘吉普車前往南非的野生動物園觀光，當他們停在路邊觀察野生動物時，突然有一對獅子跳上吉普車，從網路流傳的照片可以看到，母獅悠哉地趴在車頂上，而公獅則一邊咆哮一邊騎上母獅，開始交配時，吉普車也跟著劇烈地左右搖晃。

坐在下方「搖滾區」的遊客面對眼前這幕都感到震驚又好笑，有些人張大眼睛觀看獅子的交配過程，有些人拿出手機拍攝，還有人害羞地摀住雙眼，對遊客來說肯定是個難以忘懷的有趣經驗；不過對母獅來說，過程似乎並不舒適，只見公獅在牠身上動作時，母獅立刻側躺在車頂上，滿臉寫著無奈。

過去也有遊客在南非目睹搞笑的獅子交配過程，2017年，一隻公獅嘗試靠近母獅，最初母獅沒有太大的反應，像是接受公獅的靠近，但公獅有些得寸進尺，竟咬了一下母獅的屁股，讓牠嚇得一躍而起，不但伸手攻擊，還朝公獅咆哮，最終公獅只能尷尬地離開，母獅則緊盯著公獅的一舉一動，確保牠不會再試圖和自己交配。