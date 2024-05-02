武則天篡唐奪政權，是歷史上唯一的女皇帝，然而大眾所熟知的稱呼「武則天」並不是她的真名，大陸歷史教授蒙曼指出，唐朝以後，人們普遍稱呼她為武后，直到近代才出現「武則天」的稱號，而「則天」二字其實取自她的尊號，以彰顯她的偉大與身分地位。

大陸中央民族大學歷史文化學院教授蒙曼指出，武則天中的「則天」二字並不是名字，而是退位之後，新帝為她取的尊號的一部分，完整尊號為「則天大聖皇帝」，後來隨歷史變遷改為「則天大聖皇后」，再後來變成了「則天順聖皇后」，然而不管尊號怎麼變，「則天」二字始終保留下來，這代表了唐朝人對武則天的基本評價，意指「取則於天」，是非常高的評價。

蒙曼表示，武則天在當皇帝前後，曾改名為「武曌（ㄓㄠˋ）」，這是為了製造政治輿論取的名字，意指「日月當空」，代表武則天如同日月普照著萬里江山，而唐太宗也曾替她取名為「武媚娘」；但這些都不是武則天最原本的名字，儘管她已經當上皇帝，史書中仍未留下任何關於真名的記載，所以至今仍是一大謎團。

但在這麼多的名字當中，為何後世會選擇「武則天」當作最普遍的稱呼呢？蒙曼透露，「武則天」成為專有名詞其實是近代的事，從唐朝到近代以前，人們都稱她為武后，但隨著時代進步，女權意識興起，人們認為歷史上唯一的女皇帝如果叫武后，不能彰顯她的身分地位，於是開始在她的名字、尊號中選擇，最後覺得「則天」二字最能體現她的偉大之處，所以才出現「武則天」的稱號。