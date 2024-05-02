大陸江蘇省揚州市出土隋煬帝和皇后蕭氏的合葬墓，隨後在蕭氏墓室發現一坨土堆，竟是蕭皇后的陪葬鳳冠，距今已有1300年歷史，無奈揚州土壤呈酸性，導致鳳冠被嚴重腐蝕，專家依考古研究仿製出鳳冠，表示以古代技術來說，製作鳳冠非常不容易。

根據大陸節目《探索．發現》介紹，江蘇揚州西湖鎮曹莊發現隋朝皇室合葬墓，墓主人是隋朝末代皇帝「隋煬帝楊廣」和他的皇后蕭氏，隋煬帝墓內出土13環蹀躞（音同跌謝）金玉帶、大型鎏金銅鋪首，還有大量文武官俑等高規格陪葬品。

蕭皇后墓葬裡出現一坨詭異土堆，考古人員進行清理，發現是女性頭飾，根據隋唐禮制，確認為蕭皇后的陪葬鳳冠，蕭后冠保護研究項目負責人楊軍昌提到，揚州土壤呈酸性，導致后冠難以保存，出土後極為脆弱，隨後運往陝西省文物保護研究院進行修復。

專家利用X光機、顯微紅外光譜儀檢測，發現后冠由3個箍組成，後側有水滴型裝飾品，旁邊原本鑲嵌珍珠，另一側的花朵飾品鑲有玻璃，環狀箍底下還有裝飾，原先貼了金箔及玻璃，由於鳳冠非常脆弱，且文物保護技術不夠完善，專家最終決定暫停清理工作，並根據實驗室考古結果，仿製出同款鳳冠，所用材料有金、銅、玻璃、漢白玉、珍珠、木及漆等10多種，冠體上有200多朵裝飾花，現代工匠靠手工敲擊仿製，每道程序都很複雜。

大陸國家級非遺金銀細工項目傳承人方學斌提到，蕭皇后死後由唐太宗以皇后禮安葬於楊廣之陵，揚州出土蕭皇后的鳳冠，有助於了解唐代早期金銀工藝的發展型態，以當時生產條件來看，能將后冠做得如此精美，非常不容易，后冠的原材料需要透過熔煉產生，還要經過反覆捶打。