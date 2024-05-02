義大利發生一起離譜事件，一名阿嬤照顧4個月大的孫子，在泡奶不小心把酒當成水，孫子喝了幾口就拒絕，還陷入昏迷，阿嬤聞了一下奶的味道，才驚覺闖下大禍，急忙將孫子送醫急救，所幸沒有生命危險。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在義大利南部布林迪西省，一名阿嬤在4月29日中午泡奶給4個月大的孫子喝時，不小心將酒瓶和裝水的深色玻璃瓶搞混，孫子喝了幾口後就拒絕繼續飲用，阿嬤覺得奇怪，用鼻子聞了聞奶，才驚覺犯下大錯，立刻將孫子送到鄰近醫院檢查、治療。

男嬰在喝下含有酒精的牛奶後陷入昏迷，並被轉移到兒科醫院的加護病房，醫護人員緊急替男嬰洗胃，所幸目前狀況逐漸穩定，沒有生命危險。報導指出，警方目前已經介入調查，檢察官辦公室也得知消息，將查看男嬰的醫療紀錄，確認是否對阿嬤提出刑事指控。

在大陸也有類似事件，一名媽媽注意到1歲大的兒子特別愛喝婆婆泡的奶，對自己泡的總是一副愛喝不喝的模樣，於是她好奇地嚐了婆婆泡的那瓶，發現口味又濃又甜，一問之下才得知，婆婆因為擔心孩子吃不飽，每次泡奶都會多加2匙奶粉和1匙糖，讓媽媽嚇得急忙帶兒子就醫，結果發現因為糖分攝取過量，導致兒子出現消化不良的狀況，讓她傻眼不已。

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