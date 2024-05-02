美國佛羅里達州常有鱷魚出沒，日前一名男子外出遛狗，經過一處池塘時，突然遭鱷魚攻擊，狠狠咬住他的腿部，但無論男子怎麼掙扎都無法讓掙脫，所幸一名鄰居正好開車經過，當機立斷輾過鱷魚的身體，牠瞬間痛到鬆口，逃回池塘裡，男子也順利撿回一命。

綜合外媒報導，佛州克里爾郡一名男子瑞奇（Rick Fingeret）在4月19日晚間外出遛狗，經過一處池塘時，突然遭一隻體長約3公尺的鱷魚攻擊，腿部被狠狠咬住，剛好鄰居沃爾特（Walter Rudder）開車經過，看見倒在地上的瑞奇不斷掙扎慘叫，還揮舞著雙手向他求救。

沃爾特立刻停下車查看狀況，發現鱷魚即將把瑞奇拖入池塘中，於是當機立斷回到車上，開車輾過鱷魚，果然成功讓牠鬆口，落荒而逃回到池塘中，隨後瑞奇被送往醫院治療，目前正在康復中。

瑞奇回憶當時的情況仍驚魂未定，受訪透露，他被鱷魚攻擊時，不斷用手插進鱷魚的眼睛和鼻子，還一直用腳狂踹，但都沒什麼用，瑞奇感嘆地說「如果沃爾特沒有干涉，不敢想像結果會如何。」對於2隻愛犬整個過程中都沒有離開過身邊，他也相當感動。

佛州魚類和野生動物保護委員會指出，已經捕捉到這隻攻擊人的鱷魚，並將牠重新安置，但也提醒民眾，野生動物若對你的存在有任何反應，代表你離得太近了，動物也有自己的舒適區，「保持適當的距離對於您的安全和動物的福祉至關重要。」