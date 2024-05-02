美國一間寵物救援中心收留一隻流浪哈士奇，不確定牠是走失還是被棄養，等了好幾天都沒人來認領，未料哈士奇竟衝破犬舍，跑到收留中心的屋頂，救援中心人員開玩笑表示，這可能是飼主不敢出現的原因，近日哈士奇找到新飼主，牠的故事再度引關注。

美國「亞當斯縣寵物救援中心」（ACPR）在臉書粉專提到，去年3月在街上看到一隻流浪哈士奇，外觀看起來乾淨整潔，推測牠原本應該有主人飼養，因此先安置於救援中心，並取名為「露娜」（Luna），起初以為牠很快就會被主人認領回家。

露娜待在救援中心時，起初脾氣有些暴躁，因此與其他狗狗分開生活，未料事隔10天，露娜竟衝破犬舍跑到屋頂上，似乎想從高處尋找主人，救援中心發現後，趕緊將狗帶下來，開玩笑表示「露娜驚人的攀爬技巧，可能是主人不敢現身的原因」。

如今事隔1年，露娜的主人依舊沒有出現，不過幸運的是，最近牠找到寄養家庭，露娜的故事再度引發討論。負責寄養計劃的協調員布里安娜（Brianna）表示，露娜是她見過最放鬆的狗，個性外向又很友善，不知道為何飼主沒來尋找牠。