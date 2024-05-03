美國愛達荷州一名40歲男子，日前在黃石公園內喝醉，還藉著酒膽越級打怪，狠踹了一頭美洲野牛，最後慘遭野牛撞傷，還因為酗酒與同行女子被依騷擾野生動物和酒駕等罪名逮捕。

根據《紐約郵報》報導，美國國家公園管理局4月30日指出，來自愛達荷州的40歲男子約德（Clarence Yoder），4月21日藉著酒意，在黃石國家公園騷擾一頭美洲野牛，還「越級打怪」踹了野牛一腳，結果慘遭野牛撞傷，落跑後與同車女子巴斯（McKenna Bass）在公園西入口處被園方人員攔截。

約德因為被野牛撞傷，被送到附近的醫療機構，治療後當即轉往加拉廷郡（Gallatin County）的一處拘留中心，並面臨4項指控，包括酗酒過量、行為不檢、騷擾野生動物等；同行的巴斯則是被指控酒駕、騷擾野生動物。兩人於4月22日出庭，但拒不認罪，目前案件仍在調查中，同時也是2024年首起遊客在黃石公園內被野牛傷害的事件。

對此，國家公園管理局強調，遊客進入黃石國家公園必須遵守相關規定，並在安全距離外觀賞野生動物，其中包括與所有大型動物保持23公尺的距離，與熊和狼則須保持至少91公尺，且禁止和野生動物互動。

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