在多數人的刻板印象中，男人是情愛關係中強勢的一方，不過太平洋島嶼上有一個少數民族，女性在傳統的「甘藷節」期間可以合法性侵所有男子，即便是觀光客，被盯上後也在劫難逃。

根據《搜狐網》報導，甘藷節是太平洋島嶼基里維納島上，卡圖馬族（Katuma）的傳統節日，除了搬運甘藷等儀式之外，興致來了還會「佔有男人」，因為她們認為甘藷節是為了喚起慾望，過節期間可以強行與碰上的男子發生性關係，即便是遊客也硬上不誤。

卡圖馬族女人會在身上塗滿椰子油，並且戴著貝殼項鍊及細藤織成的臂環，先是設置路障，將路過的男人攔住，接著強行推倒對方，一個接著一個與男人發生關係，被盯上的人只會面臨「遠超齊人之福」的窘境，很少能輕易逃脫。

過去也曾有部落女性表示，這跟婚姻狀態、愛情無關，甘薯節期間，若有男人誤闖她們的領地，無論是男人還是男孩，已婚或是單身，牧師還是異教徒，一旦被盯上就會榨乾對方。正因為如此，島上的男人每逢甘藷節就會收到警告，盡量不要惹怒部落女子，外出也會盡量避開特定路段；而當地的傳教士也會花費很長的時間投入祈禱儀式。

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