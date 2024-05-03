孟加拉日前發生一起意外致死事件，當時許多遊客在河港上等待登船，未料一艘遊艇的纜繩突然斷裂，瞬間掃倒一大片人，旁邊的民眾見狀都嚇一大跳，立刻上前幫忙救援，但仍有5人在這次事故中喪生，其中最小的罹難者年僅3歲。

根據當地媒體報導，這起事故發生在孟加拉薩達爾河港，4月11日下午3點左右，當時兩艘遊艇停靠在河港，並以纜繩拴在浮橋上，另一艘遊艇試圖停進兩艘遊艇之間，未料發生碰撞，其中一艘遊艇的纜繩突然斷裂，揮向正站在河港上等待登船的遊客。

從監視器畫面可以看到，站在港口邊的遊客瞬間被掃倒一片，附近民眾見狀嚇一大跳，趕緊上前幫忙救援，但仍有5人不幸死亡，包含一家三口，其中年齡最小的罹難者僅有3歲，事後所有罹難者的遺體均被送往醫院。

而警方也在不久後介入調查，並逮捕拘留了5名遊艇工作人員，除此之外還有4、5人遭到指控，但報導中沒有提及他們的身分，薩達爾河港安全與交通部門（Dhaka Port River Security and Traffic Division）也向他們提起告訴，這些人涉及船隻超速、過失致死等罪嫌。