國外一名女網友匿名發文，透露她將「初夜」獻給大15歲的男友，本以為能增進兩人的感情，未料隔天卻收到男友傳來的「缺點清單」，不但抱怨她表現太過彆扭、不夠性感，還要求她必須私密處除毛，讓女子感到相當不舒服。

根據《鏡報》報導，國外一名20歲女網友在論壇《Reddit》發文，透露自己將初夜獻給大15歲的男友，認為這樣做可以鞏固兩人的關係，使感情更加親密，但她坦言因為是第一次所以有些緊張和笨拙，「做的時候又尷尬又痛，所以我不得不請他暫停一下。」所幸男友事後的表現像是對這次性行為感到滿意，讓她放心許多。

然而隔天女子卻收到男友傳來的訊息，列出了她在發生關係時的「缺點清單」，內容認為她必須再性感一點，不要太彆扭，甚至寫道「妳已經不是處女了，不要再像這樣表現」，更要求她替私密處除毛、不要中途喊卡等，女子看完後相當不舒服，甚至對和男友發生關係感到有些畏懼。

女子解釋，她承認自己還有許多方面需要改進，也不介意別人給予建議，但她希望男友可以用更溫和且面對面的方式來溝通，「如果我下一次表現也很糟怎麼辦？我第二天起床會收到更長的缺點清單嗎？」

網友們看完文章都十分震驚，紛紛留言，「親愛的，把這次經驗當做一次教訓，趕快跑吧！」、「真正愛妳的另一半，應該充分尊重妳的身心狀況，在妳感到疼痛時停下來，給妳一點適應的時間，並考慮到妳的感受與快樂。」、「快跑！這傢伙根本不在乎妳」。