日本一名苦主抱怨，住家遭「不速之客」入侵，且方式十分奇特，竟以「一柱擎天」的狀態從榻榻米地板竄出。他將畫面拍下後PO網，短短4天就吸引1028萬人次瀏覽朝聖，眾人對於不速之客的「真面目」和慘不忍睹的現場驚呼連連。

日本網友4月30日在社群平台「X」（前推特）抱怨，提到家裡有「不速之客」闖入，導致當天既定的行程只能被迫取消。根據原PO分享的現場照片顯示，他家是傳統的日式木造建築，而入侵他家的不速之客則是一根又粗又巨大的超長竹筍，從榻榻米地板底下竄入屋內。

畫面曝光後，短短4天就吸引1028萬網友瀏覽朝聖，紛紛留言調侃「即時止筍」、「鋸開裡面會有公主嗎？」、「慢點！裡面有輝夜姬」、「忍術：大竹筍之術」、「現在我相信，柯南裡用竹筍殺人的手法是真的了」。

不過也有網友指出竹筍的生長速度驚人，務必審慎應對，「竹筍生長速度很快，半天就能從土裡長到圖片那樣的高度」、「僅砍掉這根竹筍並不能解決問題，同一區還會有其他竹子冒出來」、「地板下要全面檢查了，土裡也不能漏掉」、「不妥善處理，幾年後房子原來的地方就會變成竹林」。