美國紐約砲台公園（Battery Park）近日出現鹹濕一幕，一對男女在眾目睽睽之下，蓋著毛毯疑似進行親密行為，兩人的動作時而大、時而小，引起現場民眾側目。23秒影片曝光後，短短4天觀看數已經突破5100萬次，引發網友撻伐。

根據TikTok用戶發布的影片顯示，許多男女老少聚集在紐約砲台公園，享受美好的周日時光，不過一對男女卻引起眾人圍觀，只見兩人身上蓋著毯子，躺在草地上調情，動作時而大、時而小，雖然不清楚兩人在毯子下做什麼，但可以確定的是，兩人並非只是單純地躺著。

影片曝光後，短短4天觀看數已經突破5100萬次，網友們覺得事情不單純，紛紛留言砲轟，「他們真的以為蓋了毯子，就沒有人會發現嗎？」、「一大早就在發情，還當著孩子的面做愛，真的太糟糕了」、「難道就不能去找個汽車旅館嗎」、「這種人完事後就會掀開毯子裝沒事，無視大家都在看的事實」。

無獨有偶，哥倫比亞一對男女2月份也被目擊，在公園約會期間，因為慾火難耐，光天化之下在長椅上「疊坐激戰」，直到被附近住戶痛罵才悻悻然離開。