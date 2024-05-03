美國一對夫妻日前發現洗衣機的膠條似乎鬆了，準備親自修理，卻看見「膠條」突然開始扭動，丈夫伸手一抓，竟拉出一條蛇，影片在網路上曝光後引發熱議，不少網友都驚恐不已，直呼要趕快去檢查自家洗衣機，看有沒有蛇躲在裡面。

根據外媒報導，美國一名女子布瑞（Bri）近日在TikTok分享一段影片，她和丈夫發現洗衣機的密封膠條有些鬆動，正準備修理時，卻發現「膠條」在扭動，讓兩人嚇一大跳，布瑞的丈夫伸手一抓，竟拉出一條又細又長的蛇，從影片中可以看到，丈夫小心翼翼地抓起蛇，而布瑞則在一旁拿著袋子，準備接應。

這段影片在網路上掀起熱議，截至目前為止，已經吸引超過1000萬觀看，不少人看完都驚恐不已，「我厭倦TikTok總是為我帶來新的恐懼了」、「牠贏了，這個洗衣機現在是牠的了」、「我好像擔心的還不夠多，現在開始得檢查洗衣機裡有沒有蛇了」；還有人對於夫妻倆的冷靜感到驚訝，好奇他們是否住在美國佛州或澳洲，但布瑞回應他們住在美國的堪薩斯州。

更有不少人表示也曾在洗衣機裡發現蛇，分享親身經歷，「我以為我從洗衣機底部拔出一條鞋帶，結果那是一條牛蛇（Bullsnake），我不怕蛇，但這真的嚇壞我了」、「我女兒養的玉米蛇有一次逃跑了，我從洗衣機和烘乾機旁邊經過時，牠突然跳了出來，嚇我一大跳，太可怕了」、「我在以前的公寓收衣服時，看到一跟繩子掛在上面，伸手拉了一下，才發現那是老鼠尾巴，我原地陣亡」。