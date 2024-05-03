大陸一名牧民發現自家飼養的小黃狗，放牧完就失蹤了，怎麼找也找不到，最後好不容易在峭壁上看見牠，卻一動也不動，近看後才發現原來狗狗是在守護剛出生的小羔羊，暖心影片曝光掀起網友熱議。

內蒙古鄂爾多斯一名牧民，日前發現飼養的小黃狗在牧羊完後，失蹤了一天，焦急地四處尋找依然毫無所獲，最後動員親朋好友展開地毯式搜索，才在一處險峻的峭壁上看見狗狗的蹤影，只見牠坐在原地一動也不動，無論飼主怎麼呼喊都不為所動。

擔心又好奇的牧民隨即爬上峭壁一探究竟，這才發現原來狗狗是在守護著一隻剛出生沒多久的小羔羊，並且堅守在原地，等待飼主來找回，眾人看見這幕頓時感動不已。

影片曝光後吸引逾萬人觀看，網友們紛紛留言直呼「感覺狗狗的眼神是真的在發愁，想說這小羔羊自己也帶不走，主人怎麼還不來把小羊帶回家」、「盡忠職守，被治癒了」、「狗狗還知道站在高處，太聰明了」。