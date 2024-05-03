大陸考古團隊在南京大學發現一座大型的東晉帝陵，且神奇的是，除了安放皇帝、皇后的主室以外，旁邊還有一間葬有不知名女性的側室，專家認為，這名女性可能是皇帝的某位嬪妃，且她的兒子當上了新帝，在兒子的強烈要求下，她才有機會隨帝后一起葬入帝陵。

央視紀錄片《探索‧發現》介紹，南京大學在北大樓附近發現一座大型的東晉墓葬，命名為「南京大學北園東晉墓」，專家們根據出土文物和墓葬規格，推測這是一座東晉帝陵，但實際的墓主是誰，至今仍是考古界尚未解開的謎團。

這座墓葬由甬道、主室與側室三部分構成，在東晉時期並不常見，儘管因為南京土壤為酸性，導致棺木和屍骨都已經腐蝕殆盡，但考古隊員仍在裡面發現棺釘，再依據出土的飾品、武器，確認了皇帝與皇后棺木原本擺放的位置。

但離奇的是，考古團隊已經在主室發現2座為了逝者準備的祭祀空間，卻又在側墓找到了第3座，證實側室裡面安葬著除了帝后的「第三人」，而且根據出土的金是，能夠確認側室的墓主是個女性，南京大學教授張學峰表示，既然能夠葬在主墓旁邊，代表她的地位和皇后相當，但皇后只能有一個，那麼葬入側室的，只能是地位僅次皇后的嬪妃。

然而在等級制度非常嚴格的古代封建王朝，只有皇帝和皇后能葬入帝陵，為何這名嬪妃會和他們葬在一起呢？張學峰解釋，這個嬪妃身上必須有「特殊狀況」，因此專家們推測，這名嬪妃的兒子當上了新帝，等到她過世後，在新帝的強烈要求下，且經過大臣們一致同意，就有機會打開塵封已久的帝陵，在主墓旁增建一座側室，安放這名嬪妃的棺木。