古代皇帝被視為天龍之子，為了確保皇家血脈，在後宮和朝堂進出的太監必須閹割後才能進宮。不過唐朝卻有一位假太監劉克明，沒有去勢就混進宮中，不僅深受皇帝信任，將皇權玩弄於股掌之間，還玩遍後宮嬪妃，甚至對皇帝痛下殺手。

根據《搜狐網》報導，劉克明是唐朝大太監劉光的養子，10幾歲時就被帶進宮中，不過和其他太監不同的是，劉克明並沒有經歷閹割手術，堪稱「唐代韋小寶」，是名副其實的假太監。劉光動用關係，將劉克明安排在太子李湛身邊陪玩，後來唐穆宗死後，李湛繼位成為皇帝。

由於李湛無心政事，整天只喜歡吃喝玩樂，早已取得李湛信任的劉克明，就利用李湛貪玩的個性，每天陪著他四處遊玩、哄他開心。時間久了，劉克明也漸漸膽大妄為，除了濫用職權為非作歹，還向宮女們下手，甚至將狼爪伸向了李湛的妃子董貴妃和王昭容，把李湛的嬪妃都玷汙。

後來李湛愛上打獵，平時白天玩不夠，深夜還帶人捕狐狸取樂，又稱為「打夜狐」。有天晚上，李湛一箭射歪，射中了劉克明，心裡有鬼的劉克明誤以為染指後宮的事跡敗露，李湛是故意想殺他滅口，於是決定先下手為強，靜候時機找來幾位太監一起造反，趁著李湛醉得不醒人事，在黑暗中殺死小皇帝，李湛死時，年僅18歲。

劉克明原本想假傳聖旨，推舉一位魁儡皇帝，繼續逍遙過活，但還沒事成就被大臣們聯手討伐，最終畏罪投井而亡。