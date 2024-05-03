「富貴相」是真的！加拿大多倫多大學心理學教授的研究報告指出，透過觀察人的五官，就可以大致猜到對方的社經地位、年收入等，其中又以嘴巴和眼睛為重要線索，能夠明顯看出一個人是否過得幸福。

根據《CNN》報導，加拿大多倫多大學（University of Toronto）心理學教授魯爾（Nicholas O. Rule）和研究生比約恩斯多蒂爾（R. Thora Bjornsdottir）在期刊《人格與社會心理學（Personality and Social Psychology）》共同發表研究。

研究團隊找來一群受試者，提供80名男性和80名女性的照片，讓他們猜測這些人的社經地位，而照片中的人有一半年收入高於15萬美元（約新台幣484.9萬），被研究定義為上層階級，一半人年收入低於3.5萬美元（約新台幣113.1萬），被定義為下層階級。

為了避免受試者被影響，研究人員要求照片中的對象必須面無表情，且移除了臉上明顯的辨識特徵，並將照片調整為灰階影像；結果顯示，受試者的正確率高達68%，幾乎可以準確猜出照片人物的社會階級。

隨後研究團隊進一步測試，發現嘴巴和眼睛是受試者進行判斷的重要線索，其中最為關鍵的就是「微笑表情」，平時生活過得幸福快樂的人，即使維持著面無表情的狀態，眼角和嘴角的肌肉狀態仍有異於不愛笑的人。

研究報告指出，儘管有些以偏概全，但收入較高的人確實比收入較低的人更容易過上無憂無慮的幸福生活，這種情緒狀態往往反映在面容上，；而大多數的人也經常會根據他人臉上殘留的「訊息」，做出有偏見的判斷。